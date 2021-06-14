اللجنة الملكية لشؤون القدس تثمن جهود الملك

الوكيل الإخباري - ثمنت اللجنة الملكية لشؤون القدس جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن فلسطين والقدس، والموقف الأردني المستند إلى الثوابت التاريخية والدينية والشرعية تجاه القضية الفلسطينية.

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وأكّد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، في بيان، الاثنين، حول مسيرة الأعلام والاستيطان، أن "اللجنة تقف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس"، مؤكداً الموقف الأردني الداعم لأهلنا والمستند إلى الثوابت التاريخية والدينية والشرعية تجاه قضيتنا المركزية الأولى فلسطين والقدس.



كما أكد أن السلام الحقيقي إذا ما اراده الاحتلال لن يكون إلا بالامتثال للشرعية الدولية وقراراتها المطالبة بإنهاء الاحتلال فوراً باعتباره مأساة أخلاقية عالمية وعلى الاحتلال أيضاً وقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وخلاف ذلك لن يتحقق للأجيال الأمن والمستقبل والتطلعات.

