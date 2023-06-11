اللجنـة الأردنية الجزائرية المشتركة تبدأ اجتماعاتها في عمّان اليوم

الوكيل الاخباري - تبدأ في عمّان الأحد، اجتماعات اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة، وعلى أجندتها العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

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ويترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي وعن الجانب الجزائري وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.



ويسبق اجتماعات اللجنة المقرر عقدها الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني والسفير نور الدين خندودي المدير العام للبلدان العربية عن الجانب الجزائري بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين وذلك يومي الأحد والاثنين.



وأخذت مساعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك زخما واضحا في أعقاب الزيارة الملكية إلى الجزائر وما تبعها من زيارات متبادلة على أعلى المستويات وتوقيع خارطة طريق لتأطير مجالات العمل اللازمة لتطوير العلاقات في شتى الميادين وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها.



15 مليون دينار فائض الميزان التجاري للأردن مع الجزائر حقق الميزان التجاري للمملكة مع الجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي، فائضا مقداره 15 مليون دينار.



وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمت الصادرات الأردنية إلى الجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى قرابة 23 مليون دينار، مقارنة مع 13 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.



أما عن مستوردات المملكة من الجزائر، فقد انخفضت خلال الربع الأول من هذا العام لتبلغ قرابة 8 ملايين دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والمقدرة بـ 38 مليون دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 31 مليون دينار، مقارنة مع قرابة 51 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وتتركز الصادرات الأردنية إلى الجزائر على الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، والمنتجات الكيماوية بأنواعها، والزيوت العطرية، واللدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته، والألبسة وتوابعها، إضافة إلى الآلات والأجهزة الكهربائية.



ومن أبرز مستوردات المملكة من الجزائر، الفواكه والأثمار، السكر والمصنوعات السكرية، محضرات الحبوب، والزيوت العطرية ومحضرات العطور، والورق المقوى، ومنتجات الخزف، والأجهزة والمعدات الكهربائية، إضافة إلى مصنوعات متنوعة.

