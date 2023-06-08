اللجنة الأردنية الجزائرية تلتئم في عمان الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- تبدأ في عمان الأحد المقبل اجتماعات اللجنـة الأردنية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة فـي عمان وعلى أجندتها العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

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ويترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي وعن الجانب الجزائري وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني المهندس علي عون.



ويسبق اجتماعات اللجنة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني والسفير نور الدين خندودي المدير العام للبلدان العربية عن الجانب الجزائري بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين.



وأخذت مساعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك مؤخرا زخما واضحا في أعقاب الزيارة الملكية الى الجزائر وما تبعها من زيارات متبادلة على أعلى المستويات وتوقيع خارطة طريق لتأطير مجالات العمل اللازمة لتطوير العلاقات في شتى الميادين وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها.

