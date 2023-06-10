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السبت، 10-06-2023 10:12 ص

15 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع الجزائر

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الوكيل الإخباري - حقق الميزان التجاري للمملكة مع الجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي، فائضا مقداره 15 مليون دينار.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمت الصادرات الأردنية إلى الجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي 23 مليون دينار، مقارنة مع 13 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.


أما عن مستوردات المملكة من الجزائر، فقد انخفضت خلال الربع الأول من هذا العام لتبلغ حوالي 8 ملايين دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والمقدرة بـ 38 مليون دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 31 مليون دينار، مقارنة مع نحو 51 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.


وتتركز الصادرات الأردنية إلى الجزائر على الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، والمنتجات الكيماوية بأنواعها، والزيوت العطرية، واللدائن ومصنوعاتها، والألومنيوم ومصنوعاته، والألبسة وتوابعها، إضافة إلى الآلات والأجهزة الكهربائية.


ومن أبرز مستوردات المملكة من الجزائر، الفواكه والأثمار، السكر والمصنوعات السكرية، محضرات الحبوب، والزيوت العطرية ومحضرات العطور، والورق المقوى، ومنتجات الخزف، والأجهزة والمعدات الكهربائية، إضافة إلى مصنوعات متنوعة

 




 

 


 

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