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الأحد، 28-05-2023 12:50 م

ارتفاع عجز الميزان التجاري في الأردن 4.9% في الربع الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 2.118 مليار دينار بارتفاع نسبته 6.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن.

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وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2023 ما مقداره 1.974 مليار ديناراً بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022،
وبلغت قيمة المعاد تصديره 143.7 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2023 بانخفاض نسبته 19.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 4513.8 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2023 بارتفاع نسبه 5.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.


وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 2395.3 مليون ديناراً، يكون قد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 4.9% مقارنة مع بنفس الفترة من عام 2022.


وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2023 ما مقداره 655.2 مليون ديناراً بانخفاض نسبته 15.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.


وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر آذار من عام 2023 ما مقداره 603.3 مليون ديناراً بانخفاض نسبته 15.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.


بلغت قيمة المعاد تصديره 51.9 مليون ديناراً خلال شهر آذار من عام 2023 بانخفاض نسبته 14.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، أما المستوردات، بلغت قيمتها 1503.9 مليون دينارا خلال شهر آذار من عام 2023 بانخفاض نسبته 0.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.


وبهذا فان العجز في الميزان التجاري، بلغ 848.7 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 14.7% خلال شهر آذار من عام 2023 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

 




 

 


 

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