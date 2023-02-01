اللواء الحنيطي يستقبل وفداً من الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري

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- استمراراً لنهج القيادة العامة في تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً من الأمم المتحدة برئاسة وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا.وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، تطورات الأوضاع في الإقليم وأفضل السبل لتحقيق الاستقرار فيه، كما تم بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، خصوصاً وأن القوات المسلحة الأردنية تعد رافداً أساسياً لهيئة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام وانفاذ القانون الدولي.