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السبت، 19-08-2023 01:23 م

المؤتمر الاقتصادي التاسع حول صناعة الأسمدة بالأردن يبدأ أعماله

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الوكيل الاخباري - بدأت في عمان، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الاقتصادي التاسع، بعنوان "دور الأردن في صناعة الأسمدة وتطورها: الفرص والتحديات".

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين والباحثين، إلى مناقشة أوراق عمل وقضايا حيوية ومهمة، تتعلق بصناعات الأسمدة في الأردن وآلية النهوض بها وتقديم التوصيات، وخلاصة ما يتوصل إليه المؤتمرون لأصحاب القرار في الدولة الأردنية بهذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، إن شركتي البوتاس والفوسفات حققتا نجاحا في تسويق خاماتهما ومنتجاتهما، لتأمين دخل مستدام للمساهمين وللدولة، ويجب المحافظة على ما تم من استحقاقات وتشجيـع الشركتيـن في تصنيـع خاماتهمـا لإنتـاج الأسمــدة الكيميائية (Down Stream) بمختلف أنواعها، ليصبح الأردن مصنعا عالميا لصناعة الأسمدة ولتسويق منتجاته لمختلف بقاع العالم بما يدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

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ودعا إلى إعادة النظر بالرسوم الجمركية، فيما يتعلق باستيراد الأسمدة والفوسفات من قبل المستثمرين، وتعويضها برسوم الصناعات الكيميائية الجديدة من البحر الميت وإعادة دراسة أسعار الكهرباء والمياه، لإعطاء فرص تنافسية في الصناعة مع شركات تعمل في دول أخرى.

 




 

 


 

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