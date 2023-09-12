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الثلاثاء، 12-09-2023 05:51 م

المؤسسة التعاونية تبدأ بتقييم خدماتها للتحول الرقمي

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الوكيل الاخباري - بدأت المؤسسة التعاونية، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مشروع "تحليل الأعمال لرسم خريطة خدمات الدعم التعاوني للمؤسسة التعاونية، وقاعدة البيانات الإحصائية".

ويستند المشروع إلى إعداد دراسة تقيمية شاملة حول التحول الإلكتروني والرقمي لجميع الخدمات المقدمة للمراجعين، وإعادة هندسة إجراءات خدمات المقدمة من المؤسسة لغايات التحول الإلكتروني، وتقييم الوضع الراهن، وتحديد نقاط القوة والضعف، وإعداد خطة لمعالجة مواطن الضعف.

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