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الخميس، 10-08-2023 02:42 م

المالية: ارتفاع الانفاق الحكومي قرابة 319 مليون دينار في 5 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2023 بلغ نحو 4298.8 مليون دينار، مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 318.9 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الخميس، إن هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 291.1 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 27.8 مليون دينار.

 

وبينت انه ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2023؛ لتصل إلى ما قيمته 3792.3 مليون دينار أي بارتفاع بلغ 415.9 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأشارت إلى أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 250.7 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 165.3 مليون دينار.

وانخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيار 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

 




 

 


 

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