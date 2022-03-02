المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي إن صرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي سيكون في 23 -24 من الشهر الجاري.

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واضاف الشبلي لـ" الوكيل الإخباري" أن موعد الصرف سيكون في الوقت المعتاد ولن يكون هناك تقديم على الموعد بسبب قرب شهر رمضان المبارك.



وتساءل مواطنون عن ما اذا ستقرر الحكومة صرف رواتب آذار الحالي قبل موعدها المحدد.



وقالوا لـ" الوكيل الإخباري" إن صرف الرواتب باكراً سوف يساعدهم على شراء حاجاتهم استعداد لشهر رمضان، الذي سيكون فلكيا في 2 من نيسان المقبل.

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