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الخميس، 15-06-2023 08:47 م

المالية : نحو 30 مليار دينار رصيد الدين الحكومي من الناتج المحلي

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الوكيل الاخباري - استعرض أمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي البيانات والأداء المالي الاولي للمالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي أمام اللجنة المالية النيابية، الخميس.

وذكر الشبلي أن البيانات اظهرت تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 166 مليون دينار أو ما نسبته 9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى حوالي 1.995 مليار دينار.

وقال: إن بيانات النفقات العامة، شهدت ارتفاعاً ليصل إلى قرابة 2.388 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 184 مليون دينار، وبنسبة زيادة وصلت 8.4%.

وأوضح أن العجر المالي سجل ما قيمته 382.9 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 37.1 مليون عن العام الماضي. 

وأشار إلى أن رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بلغ حتى نهاية شهر اذار حوالي 30.925 مليار دينار أو ما نسبته 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يخص الرسوم الجمركية، بين الشبلي الى انها ارتفعت بما نسبته 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 59.8 مليون.

وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، أوضح انها انخفضت إلى 10.1 مليون دينار مقارنة مع 29.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبواقع 19.3 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 65.7%.

وأكد الشبلي أن انخفاض المنح خلال الربع الأول لا يعتبر مؤشر على حجم المنح التي سترد الى الخزينة كونه من المعروف بان المنح ترد الى الخزينة خلال الربع الأخير من كل عام.

وشدد على أن المنح المرصودة في قانون الموازنة العامة ملتزم بها وسترد بالكامل.

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