الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يبحثان أوجه التعاون

الوكيل الاخباري - بحثت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي، أوجه التعاون والشراكة المستقبلية في مجالات حقوق الإنسان.



وقدمت الحاج حسن خلال اللقاء بحضور مفوض التعزيز بالوكالة نضال المقابلة، شرحا تفصيليا حول المركز ورسالته وأهدافه والأدوار التي يقوم بها، لتعزيز وترسيخ حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدة أن المركز حصل على التصنيف (أ) من لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

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