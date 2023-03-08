الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

تخريج طلبة برنامج "أنا أشارك" في العلوم والتكنولوجيا

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

إصابة شخصين اثر حريق في إربد

مجلس هيئة الاعتماد يقر المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية

إطلاق مشروع تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي الطفولة المبكرة

هيئة الاعتماد تشارك بمؤتمر النظم التربوية

الأربعاء، 08-03-2023 06:45 م

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

الأمن العام


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام، ووزارة الشباب، اليوم الأربعاء، فعاليات "البرنامج الوطني للأمن والشباب"، الهادف إلى نشر الوعي الأمني لدى الشباب، ووقايتهم من خطر الجريمة والعنف والمخدرات، والسلوكيات الخاطئة، وترسيخ مبادئ الاعتدال والأمن والسلم.

وبحسب بيان لمديرية الأمن العام، يأتي هذا المشروع الوطني، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، بضرورة تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في بناء المجتمع؛ إذ سيتم تنفيذ فعالياته في إطار من التكامل والتشاركية بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام.

وقال البيان إن البرنامج يراعي الاحتياجات الأمنية والمجتمعية، التي تم جمعها وتحليلها من خلال البيانات الرسمية، والتغذية الراجعة، حيث ستوفر مديرية الأمن العام من خلال مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية الخبراء والمحاضرين المختصين في نشر التوعية من الإدارات والمديريات المختصة مثل الإدارات المرورية، وإدارات مكافحة المخدرات، وحماية الأسرة، والبيئة والسياحة، والإرشاد الديني والإفتاء، ومركز السلم المجتمعي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وستؤمن وزارة الشباب بحسب البرنامج حضور المشاركين من الشباب، وتوفير الدعم اللازم لهم للحصول على المعرفة والمهارات والمشاركة الإيجابية، من خلال مراكزها الشبابية وكوادرها الميدانية المنتشرة في المحافظات كافة، وعلى مدار عام 2023.

وجرى إطلاق البرنامج في مدينة الحسين للشباب، بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وعدد من كبار الضباط والموظفين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202213184449745485288

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

1120225185632564121421

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

320238143549973890726

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

الدفاع المدني 4

إصابة شخصين اثر حريق في إربد

التعليم العالي 2

مجلس هيئة الاعتماد يقر المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية

أخبار متعلقة
w

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

2202311151227567119518

يوم طبي مجاني في الزرقاء

www

وزير الشباب يشارك بالقمة العالمية للحكومات والاجتماع العربي للقيادات الشابة في دبي

w

بني مصطفى: الأردن رفع نسبة مشاركة المرأة والشباب وعززهم في صنع القرار

main_image5a5da72d661ce

الأمن العام يُحذر مستخدمي الصحراوي

120237221856172309206

الأمن يكشف مفاجأة حول الاعتداء على طفلة امام منزلها بعمان