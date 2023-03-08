الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام، ووزارة الشباب، اليوم الأربعاء، فعاليات "البرنامج الوطني للأمن والشباب"، الهادف إلى نشر الوعي الأمني لدى الشباب، ووقايتهم من خطر الجريمة والعنف والمخدرات، والسلوكيات الخاطئة، وترسيخ مبادئ الاعتدال والأمن والسلم.



وبحسب بيان لمديرية الأمن العام، يأتي هذا المشروع الوطني، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، بضرورة تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في بناء المجتمع؛ إذ سيتم تنفيذ فعالياته في إطار من التكامل والتشاركية بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام.



وقال البيان إن البرنامج يراعي الاحتياجات الأمنية والمجتمعية، التي تم جمعها وتحليلها من خلال البيانات الرسمية، والتغذية الراجعة، حيث ستوفر مديرية الأمن العام من خلال مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية الخبراء والمحاضرين المختصين في نشر التوعية من الإدارات والمديريات المختصة مثل الإدارات المرورية، وإدارات مكافحة المخدرات، وحماية الأسرة، والبيئة والسياحة، والإرشاد الديني والإفتاء، ومركز السلم المجتمعي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.



وستؤمن وزارة الشباب بحسب البرنامج حضور المشاركين من الشباب، وتوفير الدعم اللازم لهم للحصول على المعرفة والمهارات والمشاركة الإيجابية، من خلال مراكزها الشبابية وكوادرها الميدانية المنتشرة في المحافظات كافة، وعلى مدار عام 2023.



وجرى إطلاق البرنامج في مدينة الحسين للشباب، بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وعدد من كبار الضباط والموظفين.

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