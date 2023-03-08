الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

تخريج طلبة برنامج "أنا أشارك" في العلوم والتكنولوجيا

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

إصابة شخصين اثر حريق في إربد

مجلس هيئة الاعتماد يقر المجالات المعرفية لعائلة العلوم الأساسية

إطلاق مشروع تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي الطفولة المبكرة

هيئة الاعتماد تشارك بمؤتمر النظم التربوية

الأربعاء، 08-03-2023 04:01 م

وزيرة التنمية: توفر الإنترنت في 92% من المدارس

220231095538873421681


الوكيل الإخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الأردن ضاعف من جهوده للنهوض بنظام التعليم الوطني على كل المستويات، وحقّق هدفه المتمثّل في الوصول الشامل إلى التعليم الأساسي، وحافظ على التكافؤ بين الجنسين في التعليم.اضافة اعلان


وأضافت بني مصطفى، في جلسة المائدة المستديرة المعنية بـ “الممارسات الجيدة في مجابهة الحواجز التي تحول دون سدّ الفجوة الرقمية بين الجنسين وتعزيز التعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين”، والمنعقدة على هامش أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أن التعليم الرقمي جزء مهم وركيزة للتعليم العام، ويجب دمجه في جميع المستويات التعليمية كأساس في اقتصاد المعرفة.

وبيّنت أن وزارة التربية والتعليم اتخذت خطوات سريعة وإيجابية نحو التعليم الرقمي، من حيث توفير الوصول إلى الإنترنت للمدارس الحكومية، إذْ يتوفر حالياً الإنترنت في 92 بالمئة من المدارس في الأردن، بالإضافة إلى تطوير قدرات موظفي وموظفات الوزارة لاكتساب المهارات والكفاءات اللازمة للتعامل مع التعليم الرقمي، وبالتالي جعل التعليم أكثر إنصافاً للنساء والفتيات في الأردن.

وأوضحت بني مصطفى، أن منصّة إدراك كانت أول منصة تعلّم عربية مجانية عبر الإنترنت، والتي مكّنت النساء والفتيات في الأردن من الحصول على تعليم جيد ومجاني من منازلهم، كما توفّر المنصة التدريب لجميع الأعمار.

وتابعت، أن جائحة كورونا سرّعت التحوّل في التعليم الرقمي؛ إذْ اتخذ الأردن تدابير لإنجاح التعليم الرقمي، وجرى إطلاق خطة التعليم في حالات الطوارئ لعام 2020-2023 لتوفير بيئة تعليمية مستدامة وتفاعلية ومستجيبة، وتأمين التعليم عن بعد من خلال الدروس المتلفزة والتعلم الافتراضي.

وأضافت أن الأردن وضع خطة استراتيجية لوزارة التربية والتعليم وأخرى لوزارة التعليم العالي، بهدف توفير فرص التعلّم للكبار والشباب لاكتساب المهارات الفنية لدخول سوق العمل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320236203612388839032

تخريج طلبة برنامج "أنا أشارك" في العلوم والتكنولوجيا

الأمن العام

الأمن العام ووزارة الشباب تطلقان البرنامج الوطني للأمن والشباب

11202213184449745485288

مؤتمر الأردن الاقتصادي 22 ينطلق الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يقرر اجراء تشكيلات وتنقلات واسعة - أسماء

1120225185632564121421

تعديل على عمل ساعات جسر الملك حسين الاثنين القادم

320238143549973890726

مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظيره المصري

أخبار متعلقة
wwwww

بني مصطفى تلتقي وزير شؤون التنمية البريطاني

291074_48_1605693991

الخدمات الطبية: تأخير دوام الخميس للعاشرة صباحا

unnamed

الجامعة الأردنية الأولى محلياً وفق تصنيف الويبومتركس

figuur-i-402

محاسنة: لا يوجد منطقة في وادي الأردن إلا تم إنشاء سد عليها

ببب

القطاع الخاص الأردني والعراقي يناقش فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين

FoVA2uCWAAA0Hwc

هل يؤثر زلزال فلسطين على الأردن ؟ .. مرصد الزلازل الأردني يجيب