المجلس الدولي للمطارات يكرم مطار الملكة علياء الدولي

الوكيل الإخباري - كرمت مبادرة صوت العميل التابعة للمجلس الدولي للمطارات، مطار الملكة علياء الدولي للعام الثاني على التوالي، لجهوده المستمرة في منح الأولوية للمسافرين والالتزام بالتواصل معهم خلال جائحة كورونا العام الماضي.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تضع دائما المسافرين كمحور لعملها، مؤكدا حرص المجموعة على الاستماع إلى احتياجاتهم لإيمانها لدورها في تطوير العمليات.



وأضاف أن المجموعة تسعى جاهدة إلى إيجاد تجربة سفر آمنة وسلسة ومضيافة في مطار الملكة علياء الدولي، حتى يلقى المسافرون الترحيب الذي يستحقونه، ويشعرون بالراحة كأنّهم في بيوتهم بالرغم من الظروف الصعبة التي ما زال يكافحها قطاع النقل الجوي.