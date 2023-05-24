المحاميد يلتقي وفدا من لجنة المياه بمشروع الحكومة والبرلمان الشبابي

الوكيل الإخباري - التقى أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، اليوم الأربعاء، وفدا من الجيل الثاني (لأعضاء قطاع لجنة المياه والري في مشروع الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي في المعهد السياسي لوزارة الشباب) بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الادارية محمد العفيشات وعددا من موظفي الوزارة.

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وبين المحاميد أهمية ومهام الوزارة وقطاع المياه وأهم التحديات التي تواجه القطاع وآلية إيجاد الحلول لهذه التحديات واهمها الإعتداءات على مصادر المياه ودور الوزارة لحماية هذه المصادر مثمنا دور الأجهزة الأمنية والجهات القضائية وتعاونها مع وزارة المياه والري في إنفاذ القوانين المعمول بها لحماية المصادر المائية من التلوث والاعتداء وضبط جميع المخالفات المتعلقة بها وتوسيع عمليات ضبط الاعتداء والرقابة على جميع المصادر المائية في مختلف مناطق المملكة.



من جانبه ثمن الوفد المعلومات التي قدمها الأمين العام للوزارة لتمكين الشباب وتحفيزهم لأنهم جيل المستقبل مؤكدين على أهمية عقد مثل هذه البرامج التدريبية لبناء القدرات القيادية الشبابية لمستقبل آمن.