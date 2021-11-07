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الأحد، 07-11-2021 03:35 م

المحكمة الدستورية تتسلم نسخة من تقرير حقوق الإنسان لعام 2020

مبنى المحكمة الدستورية في عمان.-(أرشيفية)


الوكيل الاخباري- سلَّم رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان ارحيل الغرايبة، نسخة من التَّقرير السَّنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2020، لرئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل.

وقالت المحكمة في بيان، إنّ التل استقبل رئيس المجلس، وتسلَّم نسخة من التقرير، بحضور أمين عام المحكمة عبداللطيف النجداوي والمفوض العام لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي.

وأكد التل أن المحكمة تنظر باهتمام كبير لهذا التقرير، والذي يصدر من جهة وطنية مستقلة ومحايدة، لتعزيز التعاون بين المحكمة والمركز.

وعرض الغرايبة المحاور الرئيسية للتقرير والدور الذي يضطلع به المركز في مجال حقوق الانسان، وآلية التعامل مع الطلبات والشكاوى ضمن أسس القانون.

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