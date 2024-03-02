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السبت، 02-03-2024 12:14 م

المدن الصناعية تستقطب استثمار بحجم مليوني دينار في مادبا الصناعية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة مادبا الصناعية في مجال صناعة الأدوية بكلفة 2 مليون دينار أردني سيوفر نحو 70 فرصة عمل .

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وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن الاستثمار الذي وقع اتفاقيته مديرها العام عمر جويعد وعن شركة مادبا للصناعات الدوائية رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامر النجار ، يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة والنوعية التي استقطبتها الشركة لمدينة مادبا الصناعية.


وقال جويعد إن عدد الاستثمارات في المدينة وصل إلى 34 شركة صناعية بحجم استثمار نحو 22 مليون دينار ستوفر نحو 1400 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى .


وبين أن استقطاب هذا الاستثمار ما هو إلا خير دليل على نجاح البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مادبا الصناعية كما هي باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف مناطق المملكة إذ تقدم الشركة مجموعة من الحوافز والمزايا الاستثنائية إضافة إلى حزمة من الإعفاءات التي يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.


وجدد جويعد دعوته لجميع المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها الشركة في مدينة مادبا الصناعية لإقامة مشروعاتهم الصناعية ،مضيفا أن الشركة وتلبية للطلب الاستثماري العالي على مدينة مادبا الصناعية بدأت أخيرا بإقامة مباني صناعية جديدة فيها ( المرحلة الثالثة ) بمساحة 11 ألف متر مربع بعد إشغال جميع المباني التي أقيمت بمساحة 18 ألف متر مربع.

 




 

 


 

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