الكواليت: استمرار وقف تصدير الخراف الأردنية للسعودية سيؤدي لانهيار الأسعار وخسارة التجار

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن أسعار المواشي في الأردن قد تنهار إذا لم يتم فتح باب التصدير الى السعودية بأسرع وقت ممكن.وأضاف الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن الجانب السعودي أوقف استيراد الخراف من الأردن بسبب بعض الإجراءات التي تتعلق بالوضع الصحي، مؤكداً أن الخراف الأردنية بحال ممتازة، إلا أن بعض الإجراءات السعودية أخرت توريد الخراف.وأشار إلى أن كل اعتماد التاجر الأردني على التصدير، منوهاً إلى أنه لا يجوز إبقاء باب الاستيراد مفتوحاً وإغلاق التصدير، حيث سيؤدي ذلك إلى انهيار سوق الخراف المحلي.وأضاف أن وزارة الزراعة قالت إنها تتابع مع الجانب السعودي، حيث كان من المقرر أن يصل وفد من الجانب السعودي إلى الأردن الشهر الماضي لبحث استئناف التصدير.ونوه الكواليت إلى أن الخروف الصغير ( الرمسي ) هو المطلوب محلياً، بينما الخروف الكبير (النعيمي، سلالة العواس) هو المطلوب للتصدير.وأكد أنه يوجد أكثر من 50 ألف رأس من الخراف جاهزة الآن للتصدير، داعياً وزارة الزراعة إلى اتخاذ الإجراءات مع السعودية بشكل أسرع لفتح باب التصدير خلال الشهر الجاري.ونفذ عدد من مربي المواشي اليوم اعتصاماً أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بفتح باب التصدير للسعودية.