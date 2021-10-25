المرئي والمسموع: التأخير في المعلومة يعطي المجال لانتشار الإشاعة

الوكيل الإخباري– ألقى رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع طارق أبو الراغب الأحد، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، محاضرة بعنوان “العلاقات العامة والرأي العام” بحضور آمر الكلية العميد الركن توفيق المرزوق ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في دورة القيادة والأركان 62 المشتركة 26.

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وبين أبو الراغب في محاضرته أن موضوعي العلاقات العامة والإشاعة يرتبطان بموضوع المعلومة الصحيحة، فطالما كان هناك معلومة صحيحة لن يتم تداول الشائعة، فالعلاقات العامة في المؤسسة هي التي تقدم معلومة صحيحة.



وأشار أبو الراغب إلى أنه ليس كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أخبار، إنما مؤثر في الرأي العام وأحياناً يقود الرأي العام، لذلك وجب مراقبة ما ينشر في هذه المواقع، وأن التأخير في المعلومة يعطي المجال لانتشار الاشاعة، لذلك لابد من وجود معلومة واضحة وسهلة ومبسطة، مؤكداً أن عملية إدارة المعرفة تبتدئ بتوثيقها لاستخدامها وبثها في الوقت المناسب لها للرأي العام، مع ضرورة توفر الوضوح والمصداقية مع من يقوم بنقلها.