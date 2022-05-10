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الثلاثاء، 10-05-2022 04:05 م

المركزي: توجه لإنشاء بوابة الكترونية لتداول سندات ادخار للافراد

البنك المركزي (1)


الوكيل الاخباري - كشف مدير عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الدكتور حازم الكردي، عن توجه البنك لإنشاء "بوابة إلكترونية" جديدة، يتم من خلالها طرح "سندات الادخار للأفراد للاكتتاب العام" ضمن شروط وقوانين ورقابة البنك.

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وقال الكردي، في تصريح خاص لـ" الوكيل الإخباري" إن البوابة سوف تتيح للأفراد التداول وشراء وبيع السندات الكترونياً بشكل كامل، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي يشهده السوق المصرفي في العالم.


وبيّن أن هذا التوجه يأتي بعد أن طرح البنك شراء سندات للأفراد في الأعوام الماضية، منوهاً إلى أن طرح السندات للأفراد خلال الاصدارين السابقين حقق نجاحا كبيراً على مستوى الأدوات المالية.


وتوقع الكردي أن يتم الانتهاء من إعدادات البوابة بشكل كامل مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم. 


وتُعتبر إصدار سندات ادخار للاكتتاب العام الموجهة للأفراد بسعر فائدة جاذب اداة مالية مميزة ومريحة وجذابة وسياسة ادخارية مربحة للأفراد.

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