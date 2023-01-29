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الأحد، 29-01-2023 02:02 م

المركزي: لم نرصد محاولات تزوير للدينار الجديد

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  أكدت المدير التنفيذي لدائرة إصدار النقد في البنك المركزي ريما الفايز أنه منذ طرح الإصدار الجديد لفئة ( الدينار الواحد ) للتداول في السوق لم يصل البنك المركزي أي شكاوى عن أوراق نقد مزيفة.

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وأضافت الفايز لـ " الوكيل الإخباري" أنه يصعب تزوير الدينار الجديد، موضحة أن الإصدار الجديد من أوراق النقد يحتوي على علامات أمنية مميزة بعضها لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.


وأكدت أنه يمكن لكل من يعتقد أن لديه ورقة نقد مزورة مراجعة البنك المركزي للتأكد من ذلك بعد اجراء الفحص على الأجهزة الخاصة بالتحقق من صحة الأوراق.


وحول موعد طرح فئات العملة الأخرى للتداول في الأسواق، قالت الفايز إنه لا يوجد موعد محدد ، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.


وكان مواطنون قالوا لـ " الوكيل الإخباري" انه يوجد بعض أوراق نقد من فئة الدينار الجديد تحتوي على اشكال والوان غير التي تم الإعلان عنها.

 




 

 


 

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