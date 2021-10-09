المركز العربي الطبي يختتم حملته لعمليات القلب المفتوح للأطفال اللاجئين

الوكيل الاخباري - اختتم المركز العربي الطبي حملته لعمليات القلب المفتوح المتقدمة لمجموعة من الأطفال اللاجئين من سوريا وفلسطين، والتي جاءت ترسيخاً لمفهوم العطاء الإنساني المستمر.



وبحسب بيان صحافي عن المركز، اليوم السبت، فقد شارك في الحملة فريق طبي عالمي من بريطانيا ، وجاءت الحملة بدعم من جمعيتي "أطفالنا" و"هبة الحياة "، حيث قام كل من استشاري جراحة القلب والصدر الدكتور كريم صالحية ، واستشارية قلب الأطفال الدكتورة ليلى التوتنجي بجهود كبيرة ومتميزة بالإشراف ومتابعة الحالات التي تكللت بالنجاح والشفاء.

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