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الأحد، 02-07-2023 09:21 ص

المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تموز - أسماء

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.


ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3/7/2023 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) .


وسيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.

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اسماء الضباط المستفدين لدفعة شهر7 (هنا)

 

اسماء الضباط وضباط الصف والافراد المستفيدين لدفعة شهر7 (هنا)


 




 

 


 

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