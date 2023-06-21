تعيينات في مديرية الأمن العام - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر مدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطة تعيين الضباط التالية أسماؤهم:
العقيد رداد النوايسه نائباً - وسط عمان
العقيد محمود النعيمات مساعداً - شرطه اربد
العقيد رائد السعودي - مساعداً في معان
العقيد خليل المعاني - غرب اربد
العقيد محمد بني سلامه - البلقاء
معن العودات - العقبة
علي الكعابنة - الطفيلة
مقدم فراس البري - رئيس شعبة العمليات اقليم الجنوب
يوسف الغويري - مساعد جرش
احمد الثوابي مساعداً - شمال عمان
هيثم العابد مساعداً - جنوب عمان
علي الكعابنه مساعداً - الزرقاء
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