المستشفى الميداني غزة 70 يحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - احتفلت قيادة وطواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /70 بعيد استقلال المملكة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الفلسطينية وجمع غفير من الأهل والأشقاء في قطاع غزة.



وقال قائد قوة المستشفى الميداني العقيد الركن محمد الحنيطي، في كلمة ألقاها "اليوم نستنهض الهمم ونحن نعيش ذكرى الاستقلال الـ 76، لنكمل مسيرتنا ونبُر بالقسم كعهد الوطن بنا ملتفّين حول جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، ونتبعه بضمير الأباء والأجداد الذين ضحوا فداد للوطن بالأنفس والأرواح وساروا خلف لواء الحق فلا نقضوا عهداً ولا تنازعوا في مغنم إلا حب الوطن.

اضافة اعلان