المستشفيات الخاصة تشارك بمؤتمر الاتحاد الدولي في دبي

الوكيل الإخباري - شارك رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، في مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات، الذي نظمه اتحاد المستشفيات الدولي في دبي، تحت شعار "تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030".

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وقالت الجمعية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الحموري التقى خلال مشاركته بعدد من ممثلي الدول المشاركة وبحث معهم آليات تعزيز التعاون الصحي بين أعضاء الاتحاد من مختلف دول العالم والاستفادة من تجارب هذه الدول في مجالات عديدة.



وعلى هامش المؤتمر، شارك الحموري أيضا في اجتماع مجلس حكام الاتحاد واجتماع الهيئة العامة لاتحاد المستشفيات الدولي.