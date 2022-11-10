الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

ترفيعات في مديرية الأمن العام - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

خلال 6 ساعات.. ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الأردن

المياه: معان ستكون أول المستفيدين من الناقل الوطني

توقيف 8 أشخاص أسبوعا على خلفية أحداث شغب عقب مباراة في إربد

الوطني للأمن السيبراني يحذر الأردنيين: شركات ومنصات وهمية تمارس الإحتيال

تحذير هام صادر عن جامعة حكومية

إغلاقات على طريق المطار من مساء الخميس وحتى فجر الأحد

الملك يلتقي بابا الفاتيكان

الارصاد: حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي الاحد القادم

الخميس، 10-11-2022 04:52 م

المستشفيات الخاصة تشارك بمؤتمر الاتحاد الدولي في دبي

1668087566514


الوكيل الإخباري - شارك رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، في مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات، الذي نظمه اتحاد المستشفيات الدولي في دبي، تحت شعار "تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030".

اضافة اعلان


وقالت الجمعية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الحموري التقى خلال مشاركته بعدد من ممثلي الدول المشاركة وبحث معهم آليات تعزيز التعاون الصحي بين أعضاء الاتحاد من مختلف دول العالم والاستفادة من تجارب هذه الدول في مجالات عديدة.


وعلى هامش المؤتمر، شارك الحموري أيضا في اجتماع مجلس حكام الاتحاد واجتماع الهيئة العامة لاتحاد المستشفيات الدولي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f69fa93b-ff1a-4a8c-a0f7-af1a5fbc1c97

المياه: معان ستكون أول المستفيدين من الناقل الوطني

177021Image1-1180x677_d

توقيف 8 أشخاص أسبوعا على خلفية أحداث شغب عقب مباراة في إربد

63163075788f3

الوطني للأمن السيبراني يحذر الأردنيين: شركات ومنصات وهمية تمارس الإحتيال

920212814835952083265

الحكومة تبحث خطة لتحديث سياسة النقل في الأردن

7

تحذير هام صادر عن جامعة حكومية

-553251809

إغلاقات على طريق المطار من مساء الخميس وحتى فجر الأحد

أخبار متعلقة
324141_19_1667627227

الأردن يشارك بمعرض الخليج الصناعي في دبي الثلاثاء

6347d64ce9733

الحموري: المستشفيات الخاصة وفرت فحوصات كوليرا السريعة

10202217215256766847388

جامعة آل البيت تتسلم شهادة تصنيفها عربيا لأول مرة في تاريخها