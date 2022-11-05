الأردن يشارك بمعرض الخليج الصناعي في دبي الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تنظم جمعية المصدرين الأردنيين وبدعم من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مشاركة 18 شركة صناعية محلية من عدة قطاعات صناعية في معرض الخليج الصناعي الذي يفتتح في دبي يوم الثلاثاء المقبل.

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وتعمل الشركات الأردنية المشاركة بمجالات الحلويات العربية والتمور والشوكولاتة والشيبس والمكسرات ومنتجات البحر الميت والمواد الخام التي تدخل في صناعة الشوكولاتة وأخرى مصنعة للورق والكرتون والبلاستيك والماكينات الصناعية.



ويضم معرض الخليج الصناعي الذي يستمر ثلاثة أيام، معارض أخرى للعلامات التجارية الخاصة والحلويات والوجبات الخفيفة والمكملات الغذائية والإضافات والبهارات والتوابل والمواد الخام للتصنيع.



وأكد رئيس الجمعية أحمد الخضري، في بيان، اليوم السبت، أن المعرض يشكل فرصة قوية للشركات الصناعية الأردنية لترويج منتجاتها، وعمل شراكات تجارية، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة صناعيا، لا سيما بقطاع الصناعات الغذائية الذي بات محط اهتمام عالمي.



وأوضح أن الجمعية تسعى من خلال تنظيم المشاركة الأردنية بالمعرض إلى تمكين الشركات الأردنية للاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع، إضافة إلى تعريف المشاركين بالتطورات والجودة العالية التي وصلت لها المنتجات الوطنية.