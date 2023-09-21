الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة اليوم

صحة الرمثا تتابع إصابة طالب في احدى المدارس بالكبد الوبائي

حوامدة يوضح موقف الأندية من المشاركة بالجولة السادسة

الذهب عالمياً يهبط بقوة

وزير الصحة يوضح حول الوضع الوبائي في الأردن

وفاة عشريني دهساً في عمّان

وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداء على وفد أوروبي في رام الله

بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم

الرئيس السوري يصل إلى الصين

الخميس، 21-09-2023 10:36 ص

المستشفيات الخاصة تشارك في تمرين درب الأمان 3

ك


الوكيل الإخباري - شاركت جمعية المستشفيات الخاصة في التمرين الوطني درب الأمان 3، الذي نظمه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

اضافة اعلان


وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، إن التمرين هدف إلى تحسين التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، وبين القطاع العام والقطاع الخاص، في مواجهة مثل الأحداث، ما يسهل في تحديد آلية العمل المناسبة في حالة حدوث الكوارث والزلازل.


وأضافت الجمعية أنها قامت بالتنسيق مع المستشفيات الخاصة الأعضاء، لتنفيذ تمرين درب الأمان 3، والتي أبدت استعدادها الكامل للتعاون والتدريب، وأظهرت جاهزيتها القصوى للتعامل مع الزلازل والكوارث.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8346

التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة اليوم

ramnews14082016_398521

صحة الرمثا تتابع إصابة طالب في احدى المدارس بالكبد الوبائي

M63A0374

وزير الصحة يوضح حول الوضع الوبائي في الأردن

248173_5_1569050613

وفاة عشريني دهساً في عمّان

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الملك 10

الملك يعود إلى أرض الوطن من نيويورك

أخبار متعلقة
66666

فعاليات تمرين درب الأمان 3 تتواصل لليوم الثاني

920231861913561447724

الازمات ينفي صحة تسجيلات تدعي قطع الكهرباء والانترنت عن المملكة غداً

1 (51)

إطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء .. بدء فعاليات تمرين "درب الأمان 3" اليوم