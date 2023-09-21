المستشفيات الخاصة تشارك في تمرين درب الأمان 3

الوكيل الإخباري - شاركت جمعية المستشفيات الخاصة في التمرين الوطني درب الأمان 3، الذي نظمه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

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وقالت الجمعية في بيان اليوم الخميس، إن التمرين هدف إلى تحسين التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، وبين القطاع العام والقطاع الخاص، في مواجهة مثل الأحداث، ما يسهل في تحديد آلية العمل المناسبة في حالة حدوث الكوارث والزلازل.



وأضافت الجمعية أنها قامت بالتنسيق مع المستشفيات الخاصة الأعضاء، لتنفيذ تمرين درب الأمان 3، والتي أبدت استعدادها الكامل للتعاون والتدريب، وأظهرت جاهزيتها القصوى للتعامل مع الزلازل والكوارث.

