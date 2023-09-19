فعاليات تمرين درب الأمان 3 تتواصل لليوم الثاني

الوكيل الاخباري - تتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات التمرين الوطني درب الأمان ( 3 ) الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

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ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.



ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ واغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني في عدة مناطق حوالي الساعة العاشرة صباحاً دون يؤثر على سير الحياة العامة.

وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، تابع يوم أمس الاثنين في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مجريات تمرين درب الأمان 3.



واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس إدارة المركز، على محاور الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل، حيث إن التمرين يحاكي الإجراءات المتخذة من قبل جميع المؤسسات المعنية في حال وقوع زلزال وآليات التعامل مع تداعياته.

