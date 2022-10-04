المستشفيات الخاصة: لم تصلنا أسس وشروط التعاقد مع الضمان بشأن التأمين الصحي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة

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الدكتور فوزي الحموري، إنه حتى الآن لم تصل للجمعية تفاصيل التعاقد مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول التأمين الصحي المنوي تنفيذه.



وبيّن الحموري لـ " الوكيل الإخباري" أن الضمان الاجتماعي لم يقدم للجمعية حتى الآن أسس وشروط التعاقد، منوها إلى أنه عندما يتم ذلك سيتم التعميم على المستشفيات.



وأكد على إنه من الصعب توقع عدد المستشفيات التي سيتم التعاقد معها لتقدم العلاج للمشمولين بتأمين صحي الضمان الاجتماعي.



وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قالت في وقتٍ سابق لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المتوقع أن يتم العمل بالتأمين الصحي مع بداية العام القادم، بعد إقرار تعديلات القانون من قبل رئاسة الوزراء.



ووفقاً للتعديل، سيتم شمول كافة العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير الحاصلين على تأمين صحي، وسيتم اقتطاع 5% من إجمالي الراتب الخاضع للضمان لغايات التأمين، 1% منها لصالح علاج أمراض السرطان، و 4% للتأمين الصحي ليشمل كل أفراد عائلة المؤمن عليه.

