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الثلاثاء، 20-09-2022 01:05 م

للأردنيين.. سحب 75% من الرصيد الادخاري في الضمان لغايات التعليم و 50% لغايات العلاج

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إنه يمكن للمؤمن عليه الأردني السحب من الرصيد الادخاري بنسبة 75% في تأمين التعطل عن العمل لغايات تعليم أبنائه في مرحلتي التعليم العالي والمهني.

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وأضافت المؤسسة، في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الاخباري" أنه يمكن سحب ما نسبته 50% من الرصيد لغايات المعالجات الطبية للمؤمن عليه أو لأحد أفراد عائلته.


وأوضحت أنه يشترط مضي 36 شهرا عن الصرف الأخير. 


واقر مجلس إدارة المؤسسة مؤخرا تعديلات على قانون الضمان شملت عدة ملفات أبرزها التأمين الصحي، وبدل التعطل، واجازة الأمومة، وصندوق التكافل.


 




 

 


 

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