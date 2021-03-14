المستشفيات الميدانية جاهزة لاستقبال مرضى كورونا في الكرك والسلط

الوكيل الإخباري -

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قال مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، الأحد، إن المستشفيات الميدانية المتنقلة في الكرك والسلط جاهزة لاستقبال مرضى كورونا.وبتوجيهات ملكية سامية، وبمتابعة مباشرة من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، عززت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مساء السبت، مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين عدد اثنين لكل منهما، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.ويحتوي كل مستشفى ميداني متحرك على عدد من الأسرة منها وحدات (ICU) مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار ظهر السبت مستشفى السلط الحكومي على إثر الحادثة التي وقعت فيه وأسفرت عن وفاة عدد من المرضى، وأمر الملك بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤولين.