المستقلة للانتخاب : إنتهاء فترة الاعتراض على الغير في جداول الناخبين الأولية



الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم السبت الموافق 25/12/2021 عن انتهاء فترة الاعتراض على الغير في جداول الناخبين الاولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان .



ووفقا للقانون يحق لكل ناخب ورد إسمه في الجداول الاولية للناخبين أن يعترض خطياً لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين، ووفقا للشروط المحددة في التعليمات التنفيذية الخاصة باعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، مرفقا اعتراضه بالوثائق والبيانات التي تؤيد وتثبت صحة طلبه.



كما أن على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة اليها خلال عشر أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية.

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