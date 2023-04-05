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الأربعاء، 05-04-2023 12:24 ص

المستقلة للانتخاب تنشر أسماء المرشحين الأولية لرئاسة بلدية باب عمان

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الوكيل الاخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني، أسماء المرشحين الأولية الذين تم قبول طلبات ترشحهم لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، وفقا للتعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2021، والخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

كما أنه لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها أيام ( الجمعة والسبت والأحد ) الموافق (9،8،7/ 4/2023).


للاطلاع على أسماء المرشحين الأولية " اضغط هنا".

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