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الثلاثاء، 21-03-2023 05:28 م

المعايطة يلتقي ممثلي الجهات الدولية المانحة

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، مع ممثلين عن الجهات الدولية والمؤسسات المانحة، التعاون المشترك وآليات الدعم المقدمة، لتنفيذ مشاريع التحديث والإصلاح السياسي، وتعزيز الديمقراطية، وتمكين المرأة والشباب.

وقال المعايطة وفق بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا استثنائيا من الهيئة، والعمل على تكثيف جهودها لأن نجاحها يعني تنفيذ رؤية الدولة الأردنية السياسية.

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