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الأحد، 19-03-2023 05:48 م

4 مترشحين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ان عدد المترشحين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش ٢٠٢٣ وصل إلى ( ٤ ) مترشحين مع انتهاء دوام يوم الأحد وهو اليوم الأخير لانتهاء موعد الترشح.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش ٢٠٢٣، في التاسع والعشرين من نيسان المقبل، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.

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