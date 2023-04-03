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الإثنين، 03-04-2023 02:41 م

المستقلة للانتخاب: 20 نيسان آخر موعد لتقديم أوراق الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الموافقة على تنسيب أمين سجل الأحزاب، بأن يكون العشرين من نيسان آخر موعد لتقديم أوراق الأحزاب الراغبة في توفيق أوضاعها، وذلك قبل نهاية المهلة التي حددها القانون النافذ وهي منتصف أيار المقبل.

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ونصت المادة (40/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة (2022) على أن: على الأحزاب المُؤَسسة قبل نفاذ أحكام القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون". الأمر الذي يتطلب تحصين المهلة القانونية بإطار زمني يمكن الهيئة المستقلة للانتخاب من تنفيذ أحكام القانون بعدالة واقتدار.


وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن تحديد هذا التاريخ جاء كمتطلب سابق لضمان النظر في دراسة طلبات توفيق الأوضاع ضمن الإطار الزمني المحدد لاستكمال أحكام نفاذ القانون بعدالة، وأن الموعد المقرر يأتي في سياق ضمان السير بإجراءات عقد المؤتمر العام للأحزاب بشروط المؤتمر التأسيسي، وبعد النظر في جميع الشروط والبيانات المنصوص عليها في القانون.


وأكدت الهيئة أن نهاية ساعات عمل يوم العشرين من الشهر الحالي كموعد نهائي، يهدف الى تمكين الأحزاب الراغبة في توفيق أوضاعها من عقد مؤتمرها العام ضمن المدة التي حددها القانون، ومنح الوقت الكافي لوحدة الأحزاب للقيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية في تنفيذ أحكام القانون.

 




 

 


 

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