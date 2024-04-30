الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-04-2024 02:02 م

المستقلة للانتخاب توضح حول مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة أنه يحق للمغتربين الأردنيين المقيمين في الخارج المشاركة في الانتخابات في مراكز الاقتراع الخاصة بهم داخل المملكة وفق جداول الناخبين التي ستصدر لاحقا.

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وقال المعايطة ردا على سؤال للوكيل الإخباري، إن القانون لم يستثني الأردنيين في الخارج من حق الانتخاب، ولكن القانون الحالي لم يسمح بوجود مراكز اقتراع في سفارات المملكة بالخارج.

 

وأضاف أن الهيئة ملتزمة بتطبيق قانون الانتخابات الحالي وفي حال جرى هناك أي تعديل عليه في الانتخابات المقبلة فإنها ستنفذ ما جاء به كما هو.

 

وكان قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يكون العاشر من أيلول المقبل موعدا ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين. 

 




 

 


 

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