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الأحد، 11-10-2020 03:53 م

المستقلة للانتخاب : فتح حساب بنكي مشترك للقوائم المترشحة

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الوكيل الاخباري - أكد جهاد المومني الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب أنه بعد أن يتم ابلاغ القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح للهيئة  للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر بالموافقة على طلبات ترشيحها  فإنه  يتوجب عليها ضرورة فتح حساب بنكي مشترك باسم القائمة خلال (48) ساعة عمل من تاريخ  تبليغ القوائم بقبول طلب الترشح وتسمية مفوض أو مفوضين بالانفاق من الحساب .
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وأضاف المومني  أن المادة (15) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية تنص على أن تلتزم كل قائمة مترشحة بما يلي :-

أ- فتح حساب بنكي مشترك بأسماء المرشحين  لغايات  موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية ، ويتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.

ب- تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة ، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الانفاق متى طلبت ذلك.

ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات او تحويلات بنكية اذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة ، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف  لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

د- لا يتم اغلاق الحساب البنكي المشترك بأسماء المرشحين الا بعد ان يقدم مفوض القائمة اقراراً خطياً ببراءة ذمة القائمة من أي مستحقات مالية للغير.
 
كما أشار أن المبالغ المراد  انفاقها على القائمة فإنها تودع في الحساب البنكي الخاص بالقائمة ويتم ايداعها بالطريقة التي تراها القائمة مناسبة، وليس بالضرورة إيداع أو انفاق كامل المبلغ وفق السقف المسموح به للقائمة، وانما تستطيع القائمة أن تنفق ما تراه مناسبا لها على أن لا يتجاوز الانفاق السقف المحدد.

 




 

 


 

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