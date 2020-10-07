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الأربعاء، 07-10-2020 08:55 م

المستقلة للانتخاب: 251 إجمالي القوائم المترشحة حتى اليوم

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الوكيل الاخباري  - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عدد القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات النيابية مع نهاية اليوم الثاني للترشح 87 قائمة، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشيح 525؛ ليصبح عدد القوائم على مدار يومين 251 قائمة، وعدد المترشحين 1457 مرشحاً ومرشحة.
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وتوزعت طلبات القوائم المقدمة في اليوم الثاني على النحو التالي: العاصمة:- الأولى 4 والثانية 4 والثالثة 4 والرابعة 5 والخامسة 3، وفي البلقاء 9 وفي الزرقاء الأولى 6 والزرقاء الثانية 2 ومأدبا 4 وبدو الشمال 1 وبدو الوسط 2 وبدو الجنوب 1 واربد الأولى 5 واربد الثانية 2 واربد الثالثة 3 واربد الرابعة 6 والمفرق 3 وجرش 1 وعجلون 5 والكرك 9 والطفيلة 4 ومعان 2 والعقبة 2.

ومع نهاية دوام يوم غد الخميس تنتهي فترة تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

 




 

 


 

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