المعايطة: إجراء انتخابات حرة ونزيهة مصلحة وطنية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة هو مصلحة وطنية، وأن ذلك لن يتحقق إلا بجهود الشركاء والعاملين مع الهيئة.



جاء ذلك خلال لقائه رؤساء لجان الإشراف على انتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية في إقليم الوسط، بحضور أعضاء مجلس المفوضين، ومدير العمليات الانتخابية في الهيئة.



كما شدد المعايطة على ضرورة بناء قدرات العاملين في الانتخابات، ومراجعة الإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية، واتباع ضمانات النزاهة والشفافية، موضحا أن اختيار لجان الاشراف على الانتخابات في الميدان جاء وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة والخبرة السابقة في الانتخابات.



واستمع المعايطة وأعضاء مجلس المفوضين الى ملاحظات واستفسارات رؤساء لجان الاشراف على الانتخابات، المشاركة في اللقاء.

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