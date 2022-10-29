نسبة الاقتراع في انتخابات غرف الصناعة نحو 73%

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن نسبة الاقتراع لانتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، بلغت حتى الساعة الرابعة عصرا (72.81%).

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وأشارت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن الساعة الأولى من الاقتراع بعد اكتمال النصاب، شهدت إقبالاً ملحوظا وحضورا للناخبين، علما بأن الهيئة اتخذت الإجراءات الكفيلة للتسهيل على الناخبين لاستلام البطاقات الانتخابية والوصول الى مراكز الاقتراع والفرز.



وعملا بأحكام نظام غرف الصناعة والتعليمات التنفيذية، فإن صناديق الاقتراع سوف تغلق في تمام الساعة السابعة مساءً.