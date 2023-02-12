المعايطة يوجه بضرورة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتشغيلية التي وضعت للأقاليم



الوكيل الاخباري - زار مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة قيادة إقليم الوسط، إذ اطّلع على أبرز الجهود والواجبات التي تضطلع بها والخطط التشغيلية التي وضعت للأعوام 2023/2025 .

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ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني لمنتسبي قيادة الإقليم كافة ، مثنياً على الجهود التي قامت بها مديرية الأمن العام بوحداتها وتشكيلاتها كافة، خلال المنخفض الجوّي الأخير وبمستوى التنسيق والعمل الجماعي بين مكونات ووحدات المديرية التي ظهرت في الميدان ووصلت خدماتها لكل محتاج لها .



مؤكداً على ضرورة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتشغيلية 2023/2025 م والتي وضعت للأقاليم كافة، للارتقاء بالعمل الميداني والخدمات المقدمة عبر مديريات الشرطة والمراكز الأمنية للمواطنين .



مشيراً إلى أننا نعمل وفق توجيهات جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الرؤى الملكية بتجويد وتحديث منظومات العمل الشرطي والخدمات المقدمة عبر إدارات ووحدات الأمن العام المختلفة ونسخر إمكاناتنا كافة لتلك الغاية .



وفيما يتعلق بالأوضاع الجرمية فقد نبّه مدير الأمن العام على أنّ ملاحقة الجريمة ودراستها بكل جوانبها ووضع خطط لمواجهتها ومنعها يقع ضمن مسؤولية قيادات الأقاليم ومديرات الشرطة والمراكز الأمنية مع مراعاة الاختلاف في نسب ارتكاب الجرائم وأنماطها بحسب الاختلاف الجغّرافي .



مشدداً على ضرورة إبقاء مديريات الشرطة والمراكز الأمنية على تواصل دائم مع المجتمعات المحلية كل ضمن اختصاصه لتلمّس احتياجاتهم وتنفيذ الممكن منها في إطار منظومة وتفعيل مفاهيم الشرطة المجتمعية التي تجعل المواطن جزءاً أصيلاً في العملية الأمنية .



واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدَّمه قائد أمن إقليم الوسط، أبرز خلاله أهم الخطط وأبرز الجهود المبذولة وإحصائيات العمل في مديريات الشرطة والمراكز الأمنيّة والوحدات الأخرى .