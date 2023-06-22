المعلمة أسماء الحاصلة على جائزة "المعلم المتميز" تتحدث عن تجربتها

الوكيل الإخباري -

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قالت المعلمة الحاصلة على المركز الثالث في جائزة المعلم المتميز في دورتها الـ 17 من جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي "أسماء أبو حمود" إن الجائزة توفر بيئة حاضنة للمتميزين ودعمهم معنوياً وفكرياً ضمن معايير تراعي الشفافية والمصداقية.وأضافت أبو حمود لـ "الوكيل الاخباري" أن الجائزة التي تقدمها جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي تساعد المعلم بأن يكتشف المهارات المميزة التي يمتلكها ويعمل بها داخل الميدان التربوي .وأكدت أن مشاركتها في جائزة المعلم المتميز ساهمت في معرفة أبرز 3 مهارات لديها ( مهارة الاتصال والإقناع، مهارة القيادة والتأثير، مهارة إدارة الصراعات) والتي أهلتها للفوز بالجائزة .وتابعت " فوزي في الجائزة يعتبر دافع لمواصلة نشر ثقافة التميز، وتنفيذ خطط التطوير والتعلم المستمر لينعكس ذلك على مدارسنا والطلبة والأسرى التربوية بأكملها".وحثت المعلمين والمعلمات للوصول إلى التميز التربوي من خلال الإطلاع على كل ما هو جديد في مجال تخصصاتهم وتوظيفه داخل الغرفة الصفية وتوثيق كل ما يقوم به من انشطة داخل المدرسة وخارجها مشيرة إلى أهمية التركيز على صقل شخصية الطالب من النواحي الجسمية والنفسية والعقلية.ودعت للمشاركة في جائزة المعلم المتميز باعتبارها تجربة فريدة من نوعها قائلة " سيظل يوم التكريم الملكي لا يفارق ذاكرتي، لم أشعر بفرحة الفخر كما شعرت بها عند سماع اسمي بين الفائزين ".وختمت أنها ثابرت واجتهدت للوصول إلى التميز ومع العزيمة والإصرار وبعد مشاركتها للمرة الثالثة حصلت على جائزة "المعلم المتميز" من جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي.