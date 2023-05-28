الأمانة: ترتيبات لاستقبال ضيوف الوطن في حفل زفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري - رفع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، باسمه وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة أعياد الوطن؛ عيد الاستقلال 77، وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وأعرب خلال ترؤسه اليوم الأحد جلسة مجلس الأمانة، عن خالص تمنياته أن تبقى أيام الفرح عامرة بيوت الأردنيين.



وقال الشواربة، "يحظى حفل زفاف سمو ولي العهد باهتمام محلي شعبي وعربي وعالمي، ما يحتم على أمانة عمان مسؤولية التجهيز لاستقبال ضيوف الوطن في حفل زفاف أميره المحبوب بأبهى الصور وبما يليق بعاصمة التاج الهاشمي".



وصادق المجلس خلال الجلسة على قرارات جدول الأعمال ومنها مسودة اتفاقية المنحة المزمع توقيعها بين أمانة عمان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 300 ألف يورو، لإعادة تأهيل محطة تحويل نفايات الشعائر وتحسينها.