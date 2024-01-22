المعهد الديمقراطي يستمر في تنفيذ ورشات تمكين الشباب من خلال المخيم السياسي (مكن) بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب

الوكيل الاخباري - نفذ المعهد الديمقراطي (NDI) بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشباب ورشة تدريبية للمشاركين ضمن المخيم السياسي الشبابي (مكن) في محافظة العاصمة (لواء ماركا).



حيث تهدف هذه الورشة الى تمكين الشباب وبناء قدراتهم لتعزيز مشاركتهم السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، واشتملت الورشة على مجموعة من المحاور حول مراحل العملية الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات، والانتساب للأحزاب، وجداول الناخبين والية الاستعلام عن الدائرة الانتخابية، والتعرف على الية تغيير الدائرة الانتخابية من خلال تطبيق سند، ونظام التمثيل النسبي ونسبة الحسم و ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية، والتعرف على ودور الهيئة في تمكين الشباب والمرأة.

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