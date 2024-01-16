تكريم خريجي الفوج الثالث من طلبة المعهد الانتخابي الأردني

الوكيل الاخباري - كرّم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خريجي الفوج الثالث من طلبة المعهد الانتخابي الأردني، الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أكد المعايطة بحضور أعضاء مجلس المفوضين ومدير المعهد الانتخابي، أهمية هذا البرنامج التعليمي في ترسيخ الفهم العميق للعمليات الانتخابية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الديمقراطي.



ولفت إلى أن برنامج الدبلوم جرى ترقيته ليمنح الطالب درجة الماجستير في السياسات والإدارة الانتخابية، ما يعزز مكانة الأردن والهيئة المستقلة كمركز إقليمي للتعليم والتدريب في مجال السياسات الانتخابية، بالتعاون مع الجامعة الأردنية.