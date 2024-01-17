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الأربعاء، 17-01-2024 02:22 م

ورشة في الكرك عن فنون العمل المسرحي

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الوكيل الإخباري - نظم نادي الإبداع في الكرك اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جمعية بقاء للثقافة والفنون ورشة تدريبية مجانية حول فنون العمل المسرحي، لإكساب المشاركين مهارات العمل المسرحي.

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وقال المدير الإداري للنادي خالد برقان، إن الورشة تأتي ضمن نشاطات وفعاليات النادي لخدمة أبناء المجتمع المحلي وخاصة شريحة الطلاب والشباب، لافتا إلى أنها تركز على فنون المسرح، حيث سيتعلم المشاركون تقنيات التمثيل وفنون الإخراج والتنسيق المسرحي، ما يمكنهم من اكتساب خبرة قيمة وتطوير مهاراتهم في عالم المسرح.


وأضاف أن المسرح فن تعبيري يتجلى بعروض حية تقدم أمام الجمهور، ويجمع بين الأداء الفني والتفاعل المباشر، باعتباره وسيلة قوية للتعبير الفني باستخدام لغة الجسد والصوت والمشاعر لنقل القصص والأفكار.


وأشار إلى أنه يمتاز بتنوعه في الأساليب والأشكال، مشمولًا بالعروض الموسيقية والدراما والكوميديا والتراجيديا، كما يُعَد تجربة فنية ترفيهية وتثقيفية، حيث يقدم للجمهور تجارب تفاعلية قد تحفز التفكير وتقدم رؤى جديدة للمشاكل والتحديات، مبينا أن الفئة التي استهدفتها الورشة 12- 30 عاما.

 




 

 


 

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