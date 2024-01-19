الزرقاء: منتدون يؤكدون أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية وصنع القرار

الوكيل الاخباري - أكد منتدون أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية وصنع القرار السياسي في الأردن والاستفادة من المناخ السياسي والاستقرار الذي نعيشه وعملية التحديث السياسي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول إلى برلمان حزبي وحكومة حزبية مستقبلا.

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وأشاروا خلال ندوة نظمها منتدى بيرين للثقافة والفنون في قاعة مدرسة بيرين الثانوية المختلطة بقضاء بيرين في محافظة الزرقاء، الى سلسلة عمليات التحديث السياسي الذي عاشه الأردن خلال المئة عام من عمر الدولة وما رافقها من عقبات واجهت انخراط الشباب في الأحزاب حتى وصلنا إلى قانون أحزاب عصري ومتطور فتح الباب أمام مشاركة جميع اطياف المجتمع في العمل الحزبي والسياسي تحت مظلة القانون.